صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ اللہ دتہ میں تجاوزات ،غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن جاری

  • اسلام آباد
شاہ اللہ دتہ میں تجاوزات ،غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن جاری

مزید 7غیر قانونی تعمیری ڈھانچے مسمار کر دیئے ،موقع سے 9 افراد کو گرفتار کر لیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے موضع شاہ اللہ دتہ میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مزید 7غیر قانونی تعمیری ڈھانچے مسمار کر دیئے اور موقع سے 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس کارروائی کے دوران بغیر این او سی کے زیر تعمیر کمرشل پیڈل کورٹ کو بھی مسمار کر دیا گیا ۔اسسٹنٹ کمشنر شالیمار کی زیر قیادت کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے تحت گزشتہ چند روز کے دوران تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلا تفریق اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ موضع شاہ اللہ دتہ اور سنگھجانی میں کسی بھی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں ہے اور بغیر این او سی ہونے والی تعمیرات کو غیر قانونی تصور کرتے ہوئے فی الفور مسمار کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے موضع شاہ اللہ دتہ کا دورہ کیا اور غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کا جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہرمیں337خطرناک عمارتیں ،موثر اقدامات نہ ہوسکے

پیرا فورس ایکٹ،4نئے قوانین شامل، شکایات کا سلسلہ جاری

میو ہسپتال شعبہ کارڈیالوجی کا کولنگ سسٹم خراب، انجیوگرافی تعطل کا شکار

گھروں میں قائم ٹیوشن سینٹرز کو رجسٹریشن سے استثنیٰ کی تجویز

چھوٹے اضلاع میں بھی الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاری

15اگست تک کھدائی پر مکمل پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس