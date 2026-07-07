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اے ایم آئی میٹرز حامل صارفین کے بلنگ بیچ نمبرز کی از سر نو ترتیب

  • اسلام آباد
اے ایم آئی میٹرز حامل صارفین کے بلنگ بیچ نمبرز کی از سر نو ترتیب

درست اور شفاف میٹر ریڈنگ ، بل ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں،ترجمان آئیسکو

   اسلام آباد (دنیا رپورٹ )چیف انجینئر کمرشل غلام سرور آئیسکو ہیڈ آفس اسلام آباد کے جاری لیٹر کے مطابق راولپنڈی سٹی اور راولپنڈی کینٹ سرکلز میں اے ایم آئی میٹرز کے حامل بجلی صارفین کے بلنگ بیچ نمبرز کو از سر نو ترتیب دے دیا گیا ہے جس کا مقصد بروقت، شفاف اور خود کار میٹر ریڈنگ کا حصول ہے جو کہ اے ایم آئی منصوبے کا بنیادی مقصد تھا۔ آئیسکو صارفین اپنے بلوں کے نئے ریفرنس نمبر آئیسکو ویب سائٹ www.iesco.com.pk سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید بجلی بلز پر درج کنزومر آئی ڈی کے ذریعے بھی صارفین تبدیل شدہ نئے ریفرنس نمبرز حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے متعلقہ ایس ڈی اوز/ریونیو دفاتر یا قریبی کسٹمر فسیلٹیشن سینٹرز پر رابطہ کریں۔

 

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