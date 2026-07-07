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پاکستان روس پہلی بین الاقوامی سٹوڈنٹ ریسرچ کانفرنس

  • اسلام آباد
پاکستان روس پہلی بین الاقوامی سٹوڈنٹ ریسرچ کانفرنس

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد، فنانشنل یونیورسٹی ماسکو اور کنسورشیم فار ایشیا پیسیفک اینڈ یوریشین اسٹڈیز (CAPES) کے اشتراک سے پاکستان روس پہلی بین الاقوامی سٹوڈنٹ ریسرچ کانفرنس منعقد ہوئی۔

 کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر فیڈرل اردو یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری نے دونوں جامعات کو اس منفرد علمی کاوش پر مبارکباد دی انہوں نے شعبہ آئی آر کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کے طلبہ اپنی تحقیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ بین الاقوامی فورم پر کر رہے ہیں، یہ خوش آئند بات ہے۔ 

 

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