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ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے ڈی جی آرڈی اے کا اضافی چارج سنبھال لیا

  • اسلام آباد
ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے ڈی جی آرڈی اے کا اضافی چارج سنبھال لیا

راولپنڈی(نیوز رپورٹر)ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا اضافی چارج سنبھال لیا۔

 آر ڈی اے ہیڈکوارٹر آمد پر نو تعینات ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے کا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے مسعود احمد بخاری، ڈائریکٹر ایڈمن نوشین اسرار اور ادارے کے دیگر افسران نے استقبال کیا۔ ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے نے افسران کے ساتھ تعارفی اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ دیانت داری، پیشہ ورانہ مہارت، احساسِ ذمہ داری اور عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ 

 

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