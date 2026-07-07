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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
حماس کی غزہ حکومت سے دستبرداری لچک کی علامت
پاکستان،مصرکاڈیجیٹل گورننس میں تعاون بڑھانے پراتفاق
سالانہ ڈیجیٹل مالیاتی لین دین 11 ارب سے متجاوز:بلال کیانی
پہلی بار ریلوے نے 115 ارب روپے ریونیو کمایا:حنیف عباسی
سندھ طاس معاہدہ کے تحت پانی پر پاکستان کا حق ناقابلِ تنسیخ :عطا تارڑ
اسحاق ڈار کی زیرِ صدارت ایس سی او فالو اپ کمیٹی کا اجلاس ، تیاریوں کاجائزہ
تازہ ترین
زیارت میں پولیس چوکی پر حملہ، 9 اہلکار شہید، جوابی کارروائی میں 15 دہشتگرد جہنم واصل
نیٹو سے بہت مایوس، اجلاس ترکیہ میں نہ ہوتا تو شاید شرکت نہ کرتا: ٹرمپ
پاکستان، کرغزستان کا تجارت، سرمایہ کاری اور سٹریٹجک شراکت داری پر اتفاق
پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کا دائرہ مزید وسیع کریں: وزیراعظم
وفاقی کابینہ نے 2027 تا 2030 حج پالیسی کی منظوری دے دی
آج کے کالمز
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس
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