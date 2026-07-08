صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوابی کے چیف آف صوابی شیر امان خان 103سال کی عمر میں انتقال کر گئے

  • اسلام آباد
صوابی کے چیف آف صوابی شیر امان خان 103سال کی عمر میں انتقال کر گئے

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) صوابی کے چیف آف صوابی درویش صفت، شریف النفس اور فقیر طبع شخصیت خان شیر امان خان آف دوبیان 103 سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔

 مرحوم کی داستانِ حیات صوابی کی تاریخ کا ایک ایسا انوکھا اور سنہرا باب ہے جو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ایک ایسے علاقے میں جہاں زمینوں کی ملکیت چند کنالوں تک محدود ہے اور معاشرہ بڑی حد تک کلاس لیس ہے ، وہاں 4000 جریب (16 ہزار کنال) اراضی کا مالک ہونا ایک غیر معمولی اور بہت بڑی بات تھی۔ اتنی بڑی جاگیر، سینکڑوں مزارعین اور نوکر چاکر ہونے کے باوجود شیر امان خان مرحوم نے روایتی خوانین کے برعکس ایک سچے درویش اور فقیر طبع انسان کی طرح زندگی گزاری۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات:ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹی کا اجلاس‘37کیس نمٹا دئیے

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کامونکے کا دورہ ، ادویات کی دستیابی کا جائزہ

بارشیں‘ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ٹیمیں تشکیل

سڑک پر گوبر پھینکنے سے روکنے کیلئے چوکیدار تعیناتی کا حکم

تحصیل ہسپتال میں آنکھوں کے مریضوں کیلئے کیمپ کا انعقاد

ویمن کالج یونیورسٹی سیالکوٹ کی طالبات کیلئے نئی بس فلیٹ میں شامل

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر