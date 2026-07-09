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علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے زیر اہتمام ریسرچ ایوارڈز کی تقریب

  • اسلام آباد
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے زیر اہتمام ریسرچ ایوارڈز کی تقریب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن (ORIC)کے زیر اہتمام ریسرچ ایوارڈز 2026کی تقریب منعقد ہوئی۔

صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے کی۔ 118 فیکلٹی ممبران اور 51 طلبہ و طالبات سمیت مجموعی طور پر 171 محققین اور طلبہ کو ریسرچ گرانٹس، کیش انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا جبکہ مختلف تحقیقی شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے والے محققین کو خصوصی ایوارڈز بھی دیئے گئے ۔ 

 

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