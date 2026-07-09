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غیر قانونی منی ویلیوٹرانسفر سروسز میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
غیر قانونی منی ویلیوٹرانسفر سروسز میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار

اسلام آباد (اے پی پی) ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی منی ویلیو ٹرانسفر سروسز میں ملوث مفرور ملزم حمزہ فیصل ولد فیصل مشتاق کو راولپنڈی سے گرفتار کر لیا۔

ملزم ایف آئی آر نمبر 42/2025 ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد میں نامزد اشتہاری ملزم تھا جو گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش تھا۔ تحقیقات کے مطابق ملزم نے غیر قانونی منی ویلیو ٹرانسفر سروسز کے ذریعے شکایت کنندہ کو 56 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا۔ 

 

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