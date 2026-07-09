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سرچ آپریشز،11مشکوک افراد ،25موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
سرچ آپریشز،11مشکوک افراد ،25موٹر سائیکل تھانے بند

سرچ آپریشز،11مشکوک افراد ،25موٹر سائیکل تھانے بند 409 افراد، 176گھروں، 26ہوٹلوں ، 275موٹر سائیکلوں،100 گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی داارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایس ایس پی سکیورٹی آپریشنز سلیمان ظفر کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اور کومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 409افراد، 176گھروں، 26ہوٹلوں، 68دکانیں، 275 موٹر سائیکلوں اور 100گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 11 مشکوک افراد ،25 موٹر سائیکلوں اور پانچ گاڑیوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ 

 

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