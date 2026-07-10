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موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث منظم گروہ کے چار ارکان گرفتار

  • اسلام آباد
موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث منظم گروہ کے چار ارکان گرفتار

اسلام آباد(این این آئی)اسلام آبادپولیس نے موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتو ں میں ملوث منظم گروہ کے چار ارکان گرفتار کرلئے ۔۔

تفصیلا ت کے مطا بق اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں مو ٹر سائیکل چوری کی وارداتو ں میں ملوث ملزما ن کی گرفتاری اورجر ائم کے انسداد کیلئے بڑے پیما نے پر کر یک ڈاؤن جا ری ہے ۔ اس سلسلہ میں اینٹی موٹر سائیکل لفٹنگ یونٹ پولیس ٹیم نے جدید تکنیکی اور انسانی ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتو ں میں ملو ث منظم گر وہ کے چار ارکان کو گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے لا کھو ں روپے مالیت کے سات مسروقہ مو ٹر سائیکل بھی بر آمد کرلئے گے ۔گرفتار ملزمان کی شناخت ساجد،شیر احمد،حمزہ اور شہزاد کے ناموں سے ہو ئی ہے ۔

 

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