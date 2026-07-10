صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑا،بچہ چاقو لگنے سے زخمی

  • اسلام آباد
لڑائی جھگڑا،بچہ چاقو لگنے سے زخمی

راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ رتہ امرال کے علاقے میں لڑائی جھگڑے کے دوران بچہ چاقو لگنے سے شدید زخمی ،بچے کھیل رھے تھے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگیا ۔لڑائی کے دوران 12سالہ عدنان اسماعیل کے کندھے پر چاقو لگا ، ہسپتال منتقل کردیا گیا ،پولیس موقع پر پہنچ گئی تحقیقات جاری ہیں ۔

 تھانہ رتہ امرال کے علاقے میں لڑائی جھگڑے کے دوران بچہ چاقو لگنے سے شدید زخمی ،بچے کھیل رھے تھے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگیا ۔لڑائی کے دوران 12سالہ عدنان اسماعیل کے کندھے پر چاقو لگا ، ہسپتال منتقل کردیا گیا ،پولیس موقع پر پہنچ گئی تحقیقات جاری ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پاک چین سٹرٹیجک شراکت داری کو مزید مستحکم کیاجارہا:ڈاکٹر عمر

جشن آزادی‘اولیابارے آگاہی سیمینارزکرائینگے‘اہلسنت تنظیمات

1ماہ 64:ڈی پورٹ افراد کوقید‘ 10لاکھ 48ہزار جرمانہ

گستاخا نہ خاکے نشر کرنے پر سخت کارروائی کی جائے :پیر اجمل رضا

ڈیموکریٹ گروپ کا گجرات چیمبر آف کامرس کا دورہ

غرض سے پاک خدمت ہی انسانیت کی معراج :بلال فاروق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ