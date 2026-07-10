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اسلام آباد ،سرچ آپریشن، 10 مشکوک افراد، موٹرسائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،سرچ آپریشن، 10 مشکوک افراد، موٹرسائیکل تھانے بند

اسلام آباد(این این آئی) انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کے خصوصی احکامات کی روشنی میں اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور ۔۔

جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایس ایس پی سکیورٹی آپریشنز اسلام آ باد سلیمان ظفر کی سپر ویژن میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اور کومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 365 افراد، 202 گھروں، 19 ہوٹلوں، 53 دکانیں، 197 موٹر سائیکلوں اور 63 گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 10 مشکوک افراد اور 21 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ 

 

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