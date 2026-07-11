سردار قیوم کی برسی پر سیمینار شاندار خدمات پر خراج عقیدت
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر و پاکستان اور جموں و کشمیر لبریشن سیل کے زیرِ اہتمام آزاد کشمیر کے سابق صدر، سابق وزیرِ اعظم اور سردار عبدالقیوم کی برسی کے موقع پر سیمینار منعقد ہوا۔۔۔
، صدارت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر و پاکستان کے کنوینر غلام محمد صفی نے کی۔ مقررین نے سردار عبدالقیوم کی تحریکِ آزادیٔ کشمیر، ریاست جموں و کشمیر اور پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ایک مدبر، بے باک اور دور اندیش رہنما قرار دیا۔