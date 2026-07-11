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نائب تحصیلدار چودھری اسد کی والدہ کی وفات پر مختلف شخصیات کا اظہار تعزیت

  • اسلام آباد
نائب تحصیلدار چودھری اسد کی والدہ کی وفات پر مختلف شخصیات کا اظہار تعزیت

راولپنڈی (خبرنگار) وفاقی وزیر عبد الرحمٰن کانجو، چودھری نثار علی خان، چودھری تیمور خان، ملک ابرار احمد، سینیٹر چودھری تنویر خان، چودھری عمران الیاس، ملک افتخار ، ملک منصور۔۔۔

 ، چودھری الیاس، جاوید اخلاص، سردار نسیم حیدر، سردار بابر (ایس پی)، سردار اقبال، سردار سلطان، سردار ظہیر، سعد الرحمٰن (اسسٹنٹ کمشنر )، حاکم خان (اسسٹنٹ کمشنر )، سید سبطین شاہ (ایڈیشنل کمشنر)، ملک سعید (اسسٹنٹ کمشنر ریونیو)، چودھری شفقت تحصیلدار، میر ضمیر احمد مغل ، ذیشان بٹ ، چودھری نعیم اعجاز،چودھری کامران، راجہ ناصر دھمیال، راجہ الطاف ،بابر بھٹی، راجہ تنویر، طارق محمود کیانی، زمرد خان، چودھری اورنگزیب،اخلاق نمبردار، ظفر خان سپاری نے نائب تحصیلدارراولپنڈی چودھری اسدعلی المعروف پپوپٹواری کی والدہ وفات پرانکے گھرآکرتعزیت کی،سیاسی وانتظامی شخصیات نے چودھری اسدعلی سے دلی ہمدردی کااظہارکرتے ہوئے مرحومہ کی مغفرت اوردرجہ کی بلندی کیلئے دعاکی ،چودھری اسدعلی خان نے والدہ کی وفات پر اظہارِ تعزیت کے لیے آنے والی شخصیات کا تہہ دل سے شکریہ اداکیا۔ 

 

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