صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیخلاف تلہ گنگ میں موٹر سائیکل ریلی

  • اسلام آباد
پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیخلاف تلہ گنگ میں موٹر سائیکل ریلی

تلہ گنگ، لاوہ (نمائندگان دنیا) پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تلہ گنگ میں جماعت اسلامی کی احتجاجی موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد۔تلہ گنگ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں۔۔۔

 حالیہ اضافے کے خلاف امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمٰن کی اپیل پر تلہ گنگ میں جماعت اسلامی کے زیرِ اہتمام بھرپور احتجاجی موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے قیمتوں میں اضافے ، مہنگائی اور عوامی مسائل کے خلاف نعرے بازی کی۔ مقررین نے کہا کہ عوامی حقوق کے تحفظ اور مہنگائی کے خاتمے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہوم فیصل آباد میں بچوں اور نگران عملہ کیلئے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد

ڈپٹی کمشنرچنیوٹ کا دریائے چناب کے حفاظتی بند کا دورہ

صوبائی وزیرِ صحت کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال جھنگ کا دورہ

جھنگ :سیلاب سے نمٹنے کیلئے انتظامیہ ، فلاحی تنظیموں کی مشقیں

ہاؤسنگ سکیموں کی منظوری میں رکاوٹیں ختم کرنے کا حکم

ڈی پی او چنیوٹ کی مسجد میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن