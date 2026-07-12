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سی کے ڈی اور پرزوں پر ٹیرف برقرار رکھنا نقصا ن دہ

  • اسلام آباد
سی کے ڈی اور پرزوں پر ٹیرف برقرار رکھنا نقصا ن دہ

سی بی یو درآمدات پر سی کے ڈی ٹیرف کا فرق نصف کرنا درست نہیں ،نمائندے آٹو انڈسٹری

 اسلام آباد(دنیا رپورٹ)آ ٹو انڈسٹری کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ حکومت کا 2 پہیوں والی گاڑیوں پر سی بی یو ٹیرف کم کرنے کا فیصلہ جبکہ سی کے ڈی اور پرزوں پر ٹیرف برقرار رکھنا کسی واضح اور وقت کے ساتھ طے شدہ روڈ میپ کے بغیر آٹو انڈسٹری کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ۔یکم جولائی سے لاگو ہونے والے نئے ٹیرف کے مطابق سی بی یو درآمدات اور سی کے ڈی اسمبلی کے درمیان مؤثر ٹیرف کا فرق نصف کر دیا گیا ہے جو 35 فیصد پوائنٹس سے کم ہو کر 15 فیصد پوائنٹس رہ گیا ہے ۔ اس سے قبل سی بی یو پر ٹیرف50% جبکہ سی کے ڈی پر 15%تھا جو اب کم ہوکر سی بی یو پر 30% اور سی کے ڈی پر 15% کی سطح پر آگیا ہے ۔ٹیرف کا فرق کم ہونے سے ایک غیر منطقی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ، کیونکہ مکمل درآمد شدہ سی بی یو موٹر سائیکل پر ٹیرف 30% ہے جو مقامی طور پر تیار شدہ/لوکلائزڈ پرزوں پر لگنے والے 46% ٹیرف سے بھی کم ہے ۔آٹوموٹیو انڈسٹری کے ماہر جمیل اصغر کا کہنا ہے کہ\"تاریخی طور پر یہی فرق او ای ایمز کے لیے مقامی اسمبلی اور سورسنگ میں سرمایہ کاری کا بنیادی معاشی محرک رہا ہے ۔ 

 

 

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