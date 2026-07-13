صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر رواں ہفتے اسلام آباد ،کراچی میں اہم ملاقاتیں کرینگے

  • اسلام آباد
وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر رواں ہفتے اسلام آباد ،کراچی میں اہم ملاقاتیں کرینگے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری رواں ہفتے اسلام آباد اور کراچی میں وفاقی وزارتِ تعلیم، وزارت صحت، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔

ان ملاقاتوں کے دوران شیخ الجامعہ جامعہ کی تعمیرو ترقی جامعہ میں نرسنگ کے شعبہ کے قیام کے سلسلے میں وزارت صحت کے حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ جامعہ کے انتظامی و تدریسی ماحول پر ان کے اثرات، اساتذہ، طلبہ اور ملازمین کو درپیش مسائل، نیز جامعہ میں امن و امان کی صورتِ حال سے متعلق بریفنگ دیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایکس مل آٹے کے نرخ میں کمی کا اعلان

پانی کی لائنوں میں سیوریج کی ملاوٹ،ہیضے اور اسہال کے کیسز بڑھ گئے،ماہرین کا انکشاف

جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی:ریٹائرڈفیکلٹی کی جامعیہ میں دوبارہ تقرری کی منظوری

مخالفین پریس کانفرنسز ہم کام کرکے دکھائیں گے ،میئر

اراکین پریس کلب واہلخانہ کیلئے مطالعاتی وتفریحی دورہ

وفاقی حکومت صنعتکاروں کو سہولیات دینے کے عملی اقدامات کر رہی ہے ،گورنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر