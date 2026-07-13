صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ٹریفک پولیس کی فلاور اینڈ کینڈی مہم

  • اسلام آباد
اسلام آباد ٹریفک پولیس کی فلاور اینڈ کینڈی مہم

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس کی فلاور اینڈ کینڈی مہم، شہریوں میں ٹریفک قوانین سے آگاہی کا اقدام، مہم کے تحت چیف ٹریفک آفیسر کائنات اظہر خان کی آئی ایٹ مرکز میں آگاہی مہم، قانون پر عمل کرنے والے ڈرائیورز کی حوصلہ افزائی کی۔۔۔

 ٹریفک قوانین پر عمل کرنے والے شہریوں کو پھول اور کینڈی پیش، ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کو سراہا گیا۔اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے محفوظ اور مہذب ٹریفک کلچر کے فروغ کیلئے خصوصی مہم۔ ایجوکیشن ونگ نے شہریوں کو لین ڈسپلن، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف آپریشن ، خوراک تلف، جرمانے

ڈپٹی کمشنر کا گرین بس انتظار گاہوں کا معائنہ

مینگو فیسٹیول ، ڈپٹی کمشنر کے والد کے ہاتھوں افتتاح

عرفان محمود ریسرچ اینڈ کوآرڈینیشن آفیسر ڈی جی خان تعلیمی بورڈ تعینات

انرویل کی نو منتخب ڈسٹرکٹ عہدیداروں کے اعزاز میں عشائیہ

شدید گرمی،بازارمیں ترپالیں لگانے دی جائیں ،معین الدین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر