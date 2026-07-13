صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان،بحرین کاٹیکنالوجی،سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر اتفاق

  • اسلام آباد
پاکستان،بحرین کاٹیکنالوجی،سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر اتفاق

شزا فاطمہ کی بحرینی وزیر سے ملاقات،آئی ٹی ،سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی

اسلام آباد(آن لائن)پاکستان اور بحرین کے درمیان ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے ۔وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے جنیوا میں بحرین کے وزیر ٹرانسپورٹ و ٹیلی کمیونیکیشن شیخ عبداللہ بن احمد آل خلیفہ سے ملاقات کی۔پاکستان نے بحرین کو آئی ٹی، غذائی تحفظ، سیاحت اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔وفاقی وزیر نے بحرین کے وزیر کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے آگاہ کیا۔ دونوں ممالک نے ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ ڈویژن کے سرکاری ہسپتالوں میں بیڈز کی تعداد میں اضافہ نہ ہوسکا

اگوکی ماڈل ٹائون، سڑکیں تباہ، سیوریج ناکارہ

عوامی مسائل کے حل کیلئے اقدامات کرنا ہونگے :ڈی سی حافظ آباد

ٹراما سنٹر ڈسکہ کی تعمیر جلداز جلد یقینی بنانے کی ہدایت

نوشہرہ ورکاں :ماڈل بازار بارشی پانی میں ڈوب گیا

صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر سے گجرات چیمبرکے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر