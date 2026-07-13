اسلام آباد ہائیکورٹ:گرمیوں کی چھٹیوں میں بینچز شیڈول جاری
وقت پیر سے جمعرات اور ہفتہ 9 سے ساڑھے 3 بجے ، جمعہ کو ساڑھے 12 بجے تک ہوگا
اسلام آباد (آن لائن)اسلام آباد ہائیکورٹ موسمِ گرما کی دو ماہ کی تعطیلات کے باوجود فاضل بینچزمختلف مقدمات کی سماعت جاری رکھیں گے ،اسلام آباد ہائیکورٹ کے دفاتر پیر سے جمعرات اور ہفتہ 9 سے ساڑھے 3 بجے تک کھلے ہوں گے ، جمعہ کے روز دفاتر کا وقت 9 بجے سے ساڑھے 12 بجے تک ہوگا،چیف جسٹس کی منظوری سے شیڈول جاری کر دیا گیا،ڈپٹی رجسٹرار جنرل کی جانب سے آفس آرڈر جاری کر دیا گیا جس کے مطابق چیف جسٹس سرفراز ڈوگر چھٹی نہیں کریں گے ۔جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان جولائی میں دستیاب، جبکہ اگست کا مہینہ چھٹی کریں گے ، جسٹس ارباب محمد طاہر یکم سے 14 جولائی تک دستیاب اور 15 سے 31 جولائی تک چھٹی کریں گے۔
جسٹس ارباب طاہر یکم اگست سے 16 تک دستیاب ،جبکہ 17 سے 31 اگست تک چھٹی پر ہوں گے ، جسٹس خادم حسین سومرو جولائی میں چھٹی کریں گے ، جبکہ اگست میں دستیاب ہوں گے ،جسٹس محمد اعظم خان جولائی میں دستیاب جبکہ اگست میں چھٹیوں پر ہوں گے ، جسٹس محمد آصف جولائی میں چھٹی کرینگے جبکہ اگست میں دستیاب ہوں گے ، جسٹس انعام امین منہاس یکم سے 26 جولائی تک دستیاب اُس کے بعد 31 اگست تک چھٹی کریں گے ،گرمیوں کی چھٹیوں میں ضمانت قبل از گرفتاری اور بعد از گرفتاری کے مقدمات سُنے جائیں گے ، حبس بے جا میں رکھنے اور کورٹ کے فکس کیسز چھٹیوں میں سنے جائیں گے۔