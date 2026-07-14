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قتل، چوری، منشیات فروشی، اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث 15ملزمان گرفتار

  • اسلام آباد
قتل، چوری، منشیات فروشی، اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث 15ملزمان گرفتار

راولپنڈی (اے پی پی)راولپنڈی پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران دہشت گردی، اقدام قتل، چوری، امانت میں خیانت، تشدد، ناجائز اسلحہ، شراب فروشی اور دیگر جرائم میں ملوث 15 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق پیرودھائی پولیس نے دہشت گردی اور اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب مرکزی ملزم کو گرفتار کیا، جو رواں سال مئی سے پولیس کو مطلوب تھا۔ 

 

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