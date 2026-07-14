صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان کی طالبات کیلئے سکالر شپ کیلئے اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ مکمل

  • اسلام آباد
بلوچستان کی طالبات کیلئے سکالر شپ کیلئے اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ مکمل

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل (ETC) ہائر ایجوکیشن کمیشن (HEC)کی جانب سے بلوچستان کی طالبات کے لیے 400 سکالرشپس کے حصول کے لیے اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کامیابی سے منعقد کر لیا گیا۔

 یہ اسکالرشپس پاکستان بھر کی معروف یونیورسٹیوں میں چار سالہ بی ایڈ/بی ایس (ایجوکیشن) پروگرامز میں داخلے میں سہولت فراہم کریں گی۔بلوچستان کے تمام اضلاع سے مجموعی طور پر 3,147 خواتین امیدواروں نے اس اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے رجسٹریشن کروائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میونسپل کارپوریشن میں مالی بے ضابطگیوں پر بڑا ایکشن، 3 ملازمین نوکری سے برخاست

سیوریج بحران شدید ہو گیا، شہریوں کو مشکلات

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بجٹ ا ہم فیصلوں کی منظوری

غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پر چھاپہ، 350 کلو مضر صحت گوشت تلف

ایف ڈی اے کمپلیکس میں محرم الحرام کے حوالے سے محفلِ

بیوٹیفکیشن منصوبوں پر کام تیز، کمشنر کا مختلف سائٹس کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس