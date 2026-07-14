صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی سکولزکیلئے درسی کتب کی قلت دور کرنے کیلئے ایلوکیشن

  • اسلام آباد
نجی سکولزکیلئے درسی کتب کی قلت دور کرنے کیلئے ایلوکیشن

چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے درسی کتابوں کی فراہمی مکمل کر دی جائیگی :پیکٹا حکام

لاہور(خبر نگار )پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی (پیکٹا)نے نجی سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کیلئے درسی کتابوں کی قلت دور کرنے کیلئے مختلف جماعتوں کی مزید تقریباً 1 لاکھ 90 ہزار کتابوں کی ایلوکیشن کر دی ۔پیکٹا کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق گرمیوں کی تعطیلات کے دوران نجی سکولوں کی جانب سے موصول ہونیوالی طلب کے پیش نظر چھٹی سے دسویں جماعت تک مختلف مضامین کی اضافی کتابیں مختص کی گئی ہیں تاکہ نیا تعلیمی سیشن شروع ہونے سے قبل طلبہ کو درسی کتب کی مکمل فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔

پیکٹا حکام کا کہنا ہے کہ موسم گرما کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے تمام منظور شدہ درخواستوں پر عملدرآمد کرتے ہوئے درسی کتابوں کی فراہمی مکمل کر دی جائیگی تاکہ نجی سکولوں کے طلبہ کو کتابوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق اگر کسی سکول کو مزید کتابوں کی ضرورت ہو تو وہ مقررہ طریقہ کار کے تحت درخواست جمع کرا سکتا ہے ،درخواست کے بغیر اضافی کتابیں فراہم نہیں کی جائینگی۔ پیکٹا نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ 2026-27کے نصاب سے خارج کی گئی کتابوں کی مزید ایلوکیشن نہیں ہوگی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میونسپل کارپوریشن میں مالی بے ضابطگیوں پر بڑا ایکشن، 3 ملازمین نوکری سے برخاست

سیوریج بحران شدید ہو گیا، شہریوں کو مشکلات

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بجٹ ا ہم فیصلوں کی منظوری

غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پر چھاپہ، 350 کلو مضر صحت گوشت تلف

ایف ڈی اے کمپلیکس میں محرم الحرام کے حوالے سے محفلِ

بیوٹیفکیشن منصوبوں پر کام تیز، کمشنر کا مختلف سائٹس کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس