صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،علامہ اقبال کے ڈیڑھ سو سالہ جشن ولادت پر تقریب

  • اسلام آباد
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،علامہ اقبال کے ڈیڑھ سو سالہ جشن ولادت پر تقریب

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شاعرِ مشرق حضرت علامہ محمد اقبالؒ کے ڈیڑھ سو سالہ جشنِ ولادت کی۔۔۔

 تقریبات کے سلسلے میں ایک پروقار علمی و فکری نشست کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے ممتاز شاعر، ادیب اور دانشور افتخار عارف نے کلیدی خطاب کیا۔ تقریب کی صدارت وائس چانسلرپروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے کی جبکہ \"اقبال چیئر اینڈ صوفی تھاٹ \"کے منتظمِ اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز ساحرتقریب کے میزبان تھے ۔اپنے صدارتی خطاب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ علامہ محمد اقبال کا پیغام آج بھی نئی نسل کی فکری، اخلاقی اور روحانی رہنمائی کا روشن مینار ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مرکزی تھوک مارکیٹ سمیت بڑی اجناس منڈیوں میں کاروبار مکمل بند، سپلائی معطل

صنعتی زون کا تحفظ ملکی معیشت کیلئے ناگزیر،گورنر سندھ

کسی شہری کو مایوس نہیں ہونے دیں گے ،شرجیل میمن

جونیئر سائنس ٹیسٹ امیدواروں کا درخواستیں وصول نہ کرنے پر مظاہرہ

جماعت اسلامی کے دفتر پر دستی بم حملے کامقدمہ درج

پنشن خیرات نہیں قانونی حق ، سندھ ہائیکورٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن