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پنڈدادنخان، 8سالہ بچے سے زیادتی کرنیوالے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

  • اسلام آباد
پنڈدادنخان، 8سالہ بچے سے زیادتی کرنیوالے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) پنڈدادنخان کے نواحی گاں کوٹ پھپھرہ کے 8سالہ معصوم بچے محمد عزیز سے جنسی زیادتی کے مرتکب محسن، احمد اور سارم کے خلاف زیر دفعہ 367Aاور 375Aت پ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

 پنڈدادنخان کے نواحی گاں کوٹ پھپھرہ کے 8سالہ معصوم بچے محمد عزیز سے جنسی زیادتی کے مرتکب محسن، احمد اور سارم کے خلاف زیر دفعہ 367Aاور 375Aت پ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

 

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