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دیر لوئر:فلائنگ کوچ کوحادثہ، بچوں خواتین سمیت 18 افراد زخمی

  • اسلام آباد
دیر لوئر:فلائنگ کوچ کوحادثہ، بچوں خواتین سمیت 18 افراد زخمی

پشاور(آئی این پی )خیبرپختونخوا کے ضلع دیر لوئر میں شگوکس کے مقام پر فلائنگ کوچ حادثے کا شکار ہوگئی،ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں بچوں اور خواتین سمیت 18 افراد زخمی ہوگئے ،اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔

خیبرپختونخوا کے ضلع دیر لوئر میں شگوکس کے مقام پر فلائنگ کوچ حادثے کا شکار ہوگئی،ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں بچوں اور خواتین سمیت 18 افراد زخمی ہوگئے ،اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔

 

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