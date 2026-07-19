مرد و خواتین اساتذہ کی سنیارٹی لسٹیں 30جون تک تیار کرنیکی ہدایت
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار ) ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن سیکنڈری ایجوکیشن پنجاب نے صوبہ بھر کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو۔۔۔
ہدایات جاری کی ہیں کہ جنرل کیڈر کے سینئر ایس ایس ٹی مرد و خواتین اساتذہ، ہیڈ ٹیچرز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کی اپ ڈیٹ 30جون تک درست شدہ اور مجاز اتھارٹی سے نوٹیفائیڈ سینیارٹی لسٹیں فوری طور پر مرتب کر کے 31جولائی تک ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن سیکنڈری ایجوکیشن پنجاب لاہور پہنچائی جائیں ۔
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