صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈدادنخان ، ماڈل بازار میں نصب بجلی کی ڈی پی میں دھماکہ سے بجلی منقطع

  • اسلام آباد
پنڈدادنخان ، ماڈل بازار میں نصب بجلی کی ڈی پی میں دھماکہ سے بجلی منقطع

کھیوڑہ( نمائندہ دنیا ) پنڈدادن خان کے بیوٹیفکیشن ماڈل بازار میں نصب بجلی کی ڈی پی میں زور دار دھماکہ بازار کی۔۔۔

 بجلی منقطع ہو گئی بلکہ ساتھ لگی ٹف ٹائلیں بھی اکھڑ گئیں جس سے ایک بڑے حادثے کا خدشہ پیدا ہوگیا،صدر مرکزی انجمن تاجران چودھری زبیر کا کہنا ہے کہ اس خطرناک صورتحال کی بارہا نشاندہی کی گئی مگر متعلقہ اداروں نے مسلسل مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ان کے مطابق ڈی پی کا ارتھ سسٹم درست طریقے سے نصب نہیں کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کے مختلف اداروں کے دورے ، ہدایات جاری

چنیوٹ :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس

ٹو بہ : شکر گنج پارک میں جدید ایرینا سپورٹس سنٹر کا افتتاح

ڈپٹی کمشنرجھنگ کا مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی جانب سے اہلکاروں کیلئے گپ شپ کارنر سیشن

ڈی پی او ٹوبہ سے صحافیوں کی ملاقات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل