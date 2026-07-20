صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوٹل میں چوری کی واردات کرنیوالا اشتہاری گرفتار

  • اسلام آباد
ہوٹل میں چوری کی واردات کرنیوالا اشتہاری گرفتار

راولپنڈی(این این آئی) تھانہ صدر بیرونی پولیس نے ہوٹل میں چوری کی واردات کرنے والا اشتہاری گرفتارکرکے مسروقہ موٹر سائیکل اور رقم 30 ہزار روپے برآمدکرلی۔

 تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر بیرونی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہوٹل میں چوری کی واردات کرنے والے اشتہاری کو گرفتار کر لیا،زیر حراست اشتہاری سے مسروقہ موٹر سائیکل اور رقم 30 ہزار روپے برآمد ہوئی، زیر حراست شخص ہوٹل میں ملازم تھا جس نے چوری کی واردات کی اور فرار ہو گیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آر پی او کی زیر صدارت کمانڈ کانفرنس، جرائم میں کمی اور سیکیورٹی کا جائزہ ، زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدار آمدکی ہدایت

سرکاری نرخ مامہ نظر انداز، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ

ڈی پی او سیالکوٹ کو مثالی کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ دیاگیا

علی پورچٹھہ:غیرعلانیہ لوڈشیڈنگ ، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں

وزیرآباد میں سابق کرکٹرز کا اجلاس نوجوانوں میں کرکٹ کے فروغ کا عزم

شہریوں کے کاموں میں تاخیر برداشت نہیں ہوگی:ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر