صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار ،اسلحہ برآمد

  • اسلام آباد
سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)تھانہ کورال پو لیس نے سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چھیننے اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری خفیہ اطلاعات اور جدید تفتیشی حکمت عملی کی مدد سے عمل میں لائی گئی، جبکہ ان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان سے مختلف وارداتوں کے حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے اور دوران تفتیش مزید اہم انکشافات اور دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کا بھی امکان ہے ۔ ملزمان کے خلاف متعلقہ مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پابندیاں ناکام، چھٹی کے دن نہروں پر رش

چنیوٹ : قائداعظم پارک کی بہتری کیلئے اقدامات کی ہدایت

کمشنر کا عوامی خدمت کے معیار میں بہتری یقینی بنانے کا حکم

ٹوبہ :گرانفروشوں کو ایک لاکھ 18 ہزار سے زائد جرمانے

ایم ڈی واسا کا مون سون انتظامات کا جائزہ، چھٹیاں منسوخ

جھنگ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر