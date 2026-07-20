ڈکیتی اور چوری و نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کا سرغنہ گرفتار
راولپنڈی(این این آئی) تھانہ آراے بازار پولیس نے ڈکیتی اور چوری و نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کا سرغنہ گرفتارکرکے 4 مسروقہ موبائل فون اور نقدی برآمدکرلی۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ آراے بازار پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور چوری و نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا، زیر حراست گینگ کے سرغنہ سے 4 مسروقہ موبائل فون اور نقدی برآمد ہوئی۔
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