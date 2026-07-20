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پی ڈبلیو ڈی سے پولیس فاؤنڈیشن تک غیر قانونی پارکنگ، تجاوزات، شہری پریشان

  • اسلام آباد
پی ڈبلیو ڈی سے پولیس فاؤنڈیشن تک غیر قانونی پارکنگ، تجاوزات، شہری پریشان

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) اسلام آباد ایکسپریس وے سے ملحقہ پی ڈبلیو ڈی سے پولیس فاؤنڈیشن تک غیر قانونی ڈبل اور مختلف مقامات پر تین تین رویہ پارکنگ کے باعث ٹریفک کے نظام کا معطل رہنا روز کا معمول بن چکا ہے۔

 ڈبل اور تین تین رویہ پارکنگ کرنے اور ہوٹل ریسٹورنٹس پلازہ شاپنگ سنٹرز کے خلاف کوئی کارروائی بھی عمل میں نہیں لائی جارہی جس کے باعث چند ماہ قبل تجاوزات کے خلاف ہونے والا آپریشن بھی غیر مؤثر ہوکر رہ گیا ہے، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

 

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