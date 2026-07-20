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امریکہ واسرائیل پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کیلئے سرگرم، آفتاب عظیم

  • اسلام آباد
امریکہ واسرائیل پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کیلئے سرگرم، آفتاب عظیم

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) پاکستان فلاح پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین آفتاب عظیم نے کہاہے کہ امریکہ واسرائیل پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کیلئے سرگرم ہیں۔۔۔

 ایران پر دوبارہ حملے اس کا واضح ثبوت ہیں۔ امریکہ نے شہری آبادیوں اور ہسپتالوں پر حملے کرکے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی بدمعاشی برقرار رکھنے کیلئے کسی معاہدے کا پابند نہیں امریکی غرورخاک میں ملنے تک دنیا میں ’امن‘ نہیں آسکتا۔ 

 

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