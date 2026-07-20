پٹرولیم مصنوعات میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ درست نہیں، خرم نواز
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافے کے فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
حکومت عوام کو ریاست کے شہری سمجھنے کے بجائے صرف ایک \"گاہک\" تصور کر رہی ہے ، جو ایک فلاحی ریاست کے تصور کے منافی ہے ۔ جب پٹرولیم مصنوعات بین الاقوامی مارکیٹ میں اس روز کی قیمت کے مطابق خریدی جاتی ہیں اور ان کی پاکستان آمد میں تقریباً 20 سے 25 دن لگتے ہیں، تو یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ پہلے سے خریدے گئے سٹاک کو بعد میں بڑھائی گئی قیمتوں پر کیسے فروخت کیا جا سکتا ہے؟
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