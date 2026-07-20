صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری ،جنگلات اراضی پر قائم تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

  • اسلام آباد
مری ،جنگلات اراضی پر قائم تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی عمارت کو ہیوی مشینری کے ذریعے مسمار کر دیا گیا

مری(نمائندہ دنیا)محکمہ جنگلات کی اراضی پر قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف مری میں گرینڈ آپریشن، غیر قانونی عمارتیں مسمار، ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس کے احکامات کے تحت محکمہ جنگلات کی اراضی پر قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف احاطہ نور خان میں گرینڈ آپریشن کیا گیا ،جس کے دوران سرکاری اراضی پر قائم ایک غیر قانونی عمارت کو ہیوی مشینری کے ذریعے مسمار کر دیا گیا، آپریشن کی نگرانی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) مری عمر اویس کیانی اور ڈپٹی کنزرویٹر آف فاریسٹ (جنگلات) سدھیر مغل نے کی۔

جبکہ پیرا فورس کے انچارج محمد ندیم گوہر کی سربراہی میں پنجاب پولیس محکمہ جنگلات کے افسران و اہلکار اور دیگر متعلقہ اداروں کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹا جاسکے، انتظامیہ کے مطابق پٹیشن نمبر 161میں ہائی کورٹ کی جانب سے محکمہ جنگلات کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد سرکاری اراضی واگزار کرانے کیلئے یہ بڑا آپریشن کیا گیا تقریباً چار گھنٹے تک جاری رہنے والی کارروائی کے دوران متعلقہ اداروں نے مشترکہ طور پر تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنایا اور جنگلات کی سرکاری زمین کو قبضہ مافیا سے واگزار کرایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بجلی چوروں ، نادہندگان کیخلاف آپریشن ، جرمانے

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 20 من مردہ مرغیاں برآمد ، رکشہ ضبط ، مقدمہ

سپرنٹنڈنٹ انجینئر میپکو کی زیر صدارت اجلاس،اہداف کا جائزہ

میاں چنوں ہسپتال میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

بجلی چوری کا خاتمہ، صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنیکا اعلان

کم ازکم اجرت پر عمل یقینی بنایا جائے ،رفیق رجوانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر