ملکی تاریخ میں پہلی بار آل پاکستان کولڈ سٹوریج کنونشن
کولڈ سٹوریج مالکان، برآمد کنندگان، کسانوں کے نمائندوں اور دیگر اہم سٹیک ہولڈرز کی شرکت
اسلام آباد(دنیا رپورٹ )ملک کی تاریخ میں پہلی بار ’’آل پاکستان کولڈ سٹوریج کنونشن‘‘ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اس کنونشن میں ملک بھر سے کولڈ سٹوریج مالکان اور سٹیک ہولڈرز ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ۔کنونشن میں ملک بھر سے کولڈ سٹوریج مالکان، برآمد کنندگان، کسانوں کے نمائندوں اور دیگر اہم اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ کنونشن کا بنیادی مقصد ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ٹریڈ آرگنائزیشنز DGTO میں ایک متحدہ باڈی کی رجسٹریشن تھا۔ یہ باڈی پالیسی سازوں سے رابطے کے لیے ایک سرکاری پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی اور کولڈ اسٹوریج انڈسٹری کو درپیش اہم چیلنجز کو اجاگر کرے گی۔
شرکا نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ پالیسی سازوں کے حالیہ فیصلے تازہ اور خراب ہونے والی اشیا کی برآمدی معیشت پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کنونشن کے دوران نئی باڈی کی تشکیل کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ مجوزہ قیادت میں ارسلان جاوید بطور چیئرمین، انیس الرحمان بطور سینئر وائس چیئرمین، ارشد حسین بطور پنجاب زونل چیئرمین، شاہد حسین سولنگی بطور سندھ زونل چیئرمین، احمد جمشید بطور کے پی کے زونل چیئرمین، ملک شکیل احمد بطور اسلام آباد زونل چیئرمین، وحید آغا بطور بلوچستان زونل چیئرمین اور وقاص شاہد بطور جنرل سیکرٹری شامل ہیں۔
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