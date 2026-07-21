صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ، پولیس کی کارروائی ،مختلف جرائم میں ملو ث 34 ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ، پولیس کی کارروائی ،مختلف جرائم میں ملو ث 34 ملزم گرفتار

ملزموں کے قبضہ سے اسلحہ، منشیات اور دیگر مسروقہ سامان بھی برآمد ،مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ا سلام آباد پولیس نے جرائم کے خلاف جاری کارروائیوں کے دوران مختلف جرائم میں ملوث 34 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق کارروائیاں مختلف تھانوں کی حدود میں کی گئیں، جن کے دوران قتل، ڈکیتی، چوری، منشیات اور دیگر جرائم میں مطلوب عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا گیا، جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ، منشیات اور دیگر مسروقہ سامان بھی برآمد کیا گیا۔ترجمان اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف انٹیلی جنس بنیادوں پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے تاکہ ان کے ممکنہ ساتھیوں اور دیگر وارداتوں سے متعلق بھی معلومات حاصل کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایف آئی اے کی کارروائی ، بیرون ملک بھیجنے کا جھانسہ دیکر رقم بٹورنے والا 7 رکنی گروہ گرفتار

موبائل فونز چھیننے کے واقعات میں اضافہ

بار بار تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف مقدمات کا فیصلہ

کریم آباد انڈر پاس کے اطراف انسدادتجاوزات کی ہدایت

آئی جی سے میئر سکھر کی ملاقات

سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کی ایک دہائی مکمل ہونے کا جشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس