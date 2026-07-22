صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردان:مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی

  • اسلام آباد
مردان:مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی

مردان(نمائندہ دنیا)چھت گرنے اور کرنٹ لگنے سمیت ٹرک الٹنے کے باعث 2 افراد جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہوگئے، میروس کلے میں کام کے دوران بجلی کے ننگے تار سے کرنٹ لگنے کے باعث 28 سالہ زاہد جاں بحق ہوگیا۔

ادھر شیرگڑھ لطیف خان کلے میں برآمدے پر کام کے دوران چھت گر گئی جس کے باعث اکبر، مزمل شاہ، حسن پروش اور صناب گل زخمی ہو گئے ۔ ادھر رستم بونیر روڈ پر باغِ جبران کے قریب ماربل سے لدا ٹرک الٹنے کے نتیجے میں ارشاد جاں بحق اور لاجبر شدید زخمی ہو گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پورچٹھہ:بارش سے سڑکیں تالاب ‘ ہائی سکول ڈوب گیا

وزیرآباد:ستھرا ریڑھی بازار بارشی پانی میں ڈوب گیا

ڈسکہ :ترقیاتی کاموں کیلئے کھدائی ، بارش سے صورتحال ابتر

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مختلف علاقوں کا دورہ ‘ نکاسی آب کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ‘اے سی کا دورہ خانکی بیراج ‘چناب میں پانی کا جائزہ

سمبڑیال:وار داتوں میں شہری لاکھوں کے مال وزرسے محروم

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر