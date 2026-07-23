صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی میں ٹماٹر کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، 500روپے کلو بکنے لگے

  • اسلام آباد
راولپنڈی میں ٹماٹر کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، 500روپے کلو بکنے لگے

راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی میں ٹماٹر کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے شہریوں بالخصوص متوسط اور کم آمدنی والے طبقے۔۔۔

 کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ مقامی سبزی منڈیوں میں ٹماٹر کی محدود آمد کے باعث تھوک قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کا براہ راست اثر پرچون مارکیٹ پر پڑا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صرف پندرہ روز قبل ٹماٹر تقریبا 200روپے فی کلو فروخت ہو رہا تھا لیکن مختصر عرصے میں اس کی قیمت میں تقریبا 300روپے فی کلو کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب شہر کے مختلف بازاروں میں ٹماٹر تقریبا 500روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے ۔ قیمتوں میں اس اچانک اضافے نے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کیا ہے جبکہ عام خاندانوں کیلئے روزمرہ کے کھانے تیار کرنا بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : چالانوں پر زور، ٹریفک نظام درہم برہم

ڈپٹی کمشنر گجرات ، ایم ڈی واسا کا مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ

آر پی او کا دورہ گجرات ، کھلی کچہریاں ، شکایات کا ازالہ

اے سی وزیر آباد کا چناب کے حفاظتی بندوں ،پانی کے بہائو کا جائزہ

مسلم کانفرنس کے وحید الحق ہاشمی ن لیگ کے اسماعیل گجر کے حق میں دستبردار

پنجاب کالج یونیورسٹی میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پر تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن