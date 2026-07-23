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کشمیریوں کی حب الوطنی پر سوال اٹھانا درست نہیں، زبیر احمد جرال

  • اسلام آباد
کشمیریوں کی حب الوطنی پر سوال اٹھانا درست نہیں، زبیر احمد جرال

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آزاد کشمیر کے سماجی و سیاسی رہنما اور آزاد ریاست جموں و کشمیر کے سابق مشیر زبیر احمد ۔۔۔

جرال نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جاری سیاسی کشیدگی، احتجاج اور حالیہ واقعات کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، جسے فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے، ریاست جموں و کشمیر کو ہمیشہ پاکستان کی ’شہ رگ‘ کہا گیا، مگر آج وہاں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، جو مستقبل میں سنگین نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی حب الوطنی پر سوال اٹھانا درست نہیں۔ 

 

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