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سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کی راول ڈیم میں صفائی مہم

  • اسلام آباد
سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کی راول ڈیم میں صفائی مہم

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد (ایم سی آئی) نے چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد کی۔۔۔

 ہدایات پر، جاز ورلڈ کے اشتراک سے راول ڈیم میں صفائی مہم کا انعقاد کیا۔ خصوشی صفائی مہم کا مقصد ماحول کے تحفظ اور عوام میں صفائی سے متعلق شعور اجاگر کرنا تھا۔صفائی مہم کی قیادت چیف آفیسر ایم سی آئی ڈاکٹر انعم نے کی، جبکہ جاز ورلڈ کے نمائندوں سمیت سی ڈی اے، ایم سی آئی، مختلف این جی اوز، طلبہ اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے 200سے زائد رضاکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ مہم کے دوران رضاکاروں نے 80تھیلے کوڑا کرکٹ جمع کیا اور راول ڈیم کے اطراف سے تقریباً 2ٹن ٹھوس کچرا ہٹا کر علاقے کو صاف کیا۔ 

 

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