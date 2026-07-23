بہارہ کہو ،سنیچنگ کی وارداتوں میں ملوث 2رکنی گروہ گرفتار
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)بہارہ کہو پولیس نے سنیچنگ کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ۔۔۔
دو رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے چھینی گئی نقدی، موبائل فون اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے ابتدائی تفتیش جاری ہے اور ان سے مزید وارداتوں کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ برآمد ہونے والے شواہد کو قبضے میں لے کر ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments