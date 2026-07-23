صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تحقیقی جدت اور تعلیمی فضیلت کے عالمی مواقع پرآگاہی سیمینار

  • اسلام آباد
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تحقیقی جدت اور تعلیمی فضیلت کے عالمی مواقع پرآگاہی سیمینار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تحقیقی جدت اور تعلیمی فضیلت کے عالمی مواقع کے موضوع پر ایک اہم آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا جس کا مقصد طلبہ اور ۔۔۔

محققین کو بین الاقوامی جامعات میں اعلیٰ تعلیم، تحقیق، اسکالرشپس اور عالمی تعلیمی مواقع سے آگاہ کرنا تھا۔ سیمینار کا اہتمام آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن نے کیا جس میں سنٹرل مشی گن یونیورسٹی، امریکہ کے ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر وسیم حیدر نے بطور ریسورس پرسن خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں پروفیسر ڈاکٹر وسیم حیدر نے امریکہ میں پاکستانی طلبہ کیلئے اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے دستیاب مواقع پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مینٹل ہسپتال کے ملازمین کا 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پراحتجاج

ڈینٹل ہسپتال کے حالات ابتر، مریضوں کو شدید مشکلات

مثالی گائوں پروگرام،ضلعی افسروں کو ذمہ داریاں تفویض

صحت کی سہولیات سے آراستہ 15 کلینک آن ویلز کشمیر روانہ

صوبائی وزیر کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر کاتعمیراتی جائزہ

سپیکر کے حلقہ میں شجرکاری ،پی ایچ اے کو ذمہ داری مل گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن