صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روات، موٹر سائیکل چوری اور نقب زنی کی وارداتوں میں مطلوب گینگ کے سرغنہ سمیت 3ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
روات، موٹر سائیکل چوری اور نقب زنی کی وارداتوں میں مطلوب گینگ کے سرغنہ سمیت 3ملزم گرفتار

راولپنڈی (اے پی پی) تھانہ روات پولیس نے موٹر سائیکل چوری، دیگر چوری اور نقب زنی کی وارداتوں میں مطلوب گینگ کے۔۔۔

 سرغنہ سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق روات پولیس نے ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلی جنس ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے کارروائی کے دوران گینگ کے سرغنہ اور اس کے دو ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے مسروقہ موٹر سائیکل، 40ہزار روپے نقد، پانی کی موٹریں اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : چالانوں پر زور، ٹریفک نظام درہم برہم

ڈپٹی کمشنر گجرات ، ایم ڈی واسا کا مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ

آر پی او کا دورہ گجرات ، کھلی کچہریاں ، شکایات کا ازالہ

اے سی وزیر آباد کا چناب کے حفاظتی بندوں ،پانی کے بہائو کا جائزہ

مسلم کانفرنس کے وحید الحق ہاشمی ن لیگ کے اسماعیل گجر کے حق میں دستبردار

پنجاب کالج یونیورسٹی میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پر تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن