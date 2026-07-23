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اسلام آباد ضلعی عدالتوں میں ای لائبریری، ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح

  • اسلام آباد
اسلام آباد ضلعی عدالتوں میں ای لائبریری، ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح

چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ نے سولر پر منتقلی، ایمرجنسی الرٹ سسٹم کا بھی افتتاح کیا

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کا دورہ کیا، چیف جسٹس کا سیشن جج ناصر جاوید رانا اور دیگر ججز نے چیف جسٹس کا استقبال کیا،اس موقع پرپولیس کے دستے نے چیف جسٹس کو سلامی دی، بعد ازاں چیف جسٹس نے ڈسٹرکٹ کورٹس میں ای لائبریری اور ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کیا،چیف جسٹس نے ڈسٹرکٹ کورٹس کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کے علاوہ کنٹرول روم اور ایمرجنسی الرٹ سسٹم کا بھی افتتاح کیا۔ 

 

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