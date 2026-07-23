بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کیخلاف اسلام آباد میں مظاہرہ
مہنگائی، بے روزگاری کیخلاف، مطالبات کے حق میں نعرے، مرکزی قائدین کی شرکت
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین (سی بی اے) کے زیراہتمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں آئیسکو، فیسکو اور گیپکو کی نجکاری، ادارے میں سٹاف کی کمی، کنٹریکٹ ملازمین کی عدم مستقلی اور دیگر مزدور دشمن حکومتی اقدامات کے خلاف نیشنل پریس کلب کے باہراحتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت واپڈا سی بی اے کے مرکزی ڈپٹی چیئرمین اور آئیسکو کے ریجنل چیئرمین جاوید اقبال بلوچ، ڈپٹی چیئرمین طارق مسعود نیازی، راولپنڈی کینٹ سرکل کے چیئرمین قمر فاروق کلیامی اور دیگر عہدیداران کر رہے تھے جبکہ پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کمپین کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر چنگیز ملک اور انقلابی سٹوڈنٹ فرنٹ کے راہنما راجیش کمار اور دیگر مزدور راہنماؤں نے واپڈا یونین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر شرکت کی، مظاہرین ملک میں آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے نفاذ، قومی اداروں کی توڑ پھوڑ، حکومت کی ناقص اقتصادی پالیسیوں اور بجلی کمپنیوں کی نجکاری سمیت آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی و بیروزگاری اور واپڈا ملازمین و محنت کش طبقے کو درپیش دیگر مشکلات کیخلاف نعرے بازی کر رہے تھے، انہوں نے ہاتھوں میں کتبے و بینر اٹھا رکھے تھے جن پر نجکاری کے خلاف اور ملازمین کے مطالبات کے حق میں نعرے لکھے ہوئے تھے۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور منافع بخش بجلی کمپنیوں کی نجکاری کے ارادے سے باز رہے۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments