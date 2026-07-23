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پاک ایگزم اور ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کے مابین معاہدہ

  • اسلام آباد
پاک ایگزم اور ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کے مابین معاہدہ

پاکستان کے برآمدی شعبے کے برآمد کنندگان کی معاونت ،باہمی تعاون کو فروغ دیا جائیگا

 اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) پاک ایگزم اور ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ (EDF) کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت (MoU) پر بھی دستخط کیے گئے ، جس کا مقصد پاکستان کے برآمدی شعبے ، خصوصاً چھوٹے اور درمیانے درجے کے برآمد کنندگان (SMEs) کی معاونت اور دونوں اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو مزید فروغ دینا ہے ۔ پاکستان کے ایکسپورٹ امپورٹ بینک (Pak EXIM) نے اپنے ٹیلنٹ ایکوزیشن پروگرام (TAP) کے تحت نوجوان مینجمنٹ ٹرینی آفیسرز (MTOs) کے پہلے بیچ کی شمولیت کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔یہ پروگرام نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فنانس (NIBAF)، جو اسٹیٹ بینک کا ذیلی ادارہ ہے ، کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے ۔ اس کا مقصد میرٹ کی بنیاد پر باصلاحیت نوجوانوں کا انتخاب، انہیں منظم تربیت فراہم کرنا اور بعد ازاں پاک ایگزم کے ہیڈ آفس اور علاقائی دفاتر میں تعینات کرنا ہے ۔ٹیلنٹ ایکوزیشن پروگرام پاک ایگزم کی ادارہ جاتی استعداد کو مضبوط بنانے کی ایک اہم حکمت عملی ہے ۔ اس کے ذریعے پاکستان کے باصلاحیت نوجوانوں کو جدید بینکاری، برآمدی مالیات اور ایکسپورٹ کریڈٹ ایجنسی (ECA) کے کردار سے متعلق خصوصی تربیت اور عملی تجربہ فراہم کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں شرکاء کو صنعت اور متعلقہ شعبوں کے ماہرین کی نگرانی میں تربیت دی جائے گی۔ تقریب میں وفاقی سیکرٹری خزانہ جناب امداد اللہ بوسال، وفاقی سیکرٹری تجارت اور پاک ایگزم کے بورڈ ممبر جواد پال، سابق گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین ودیگر نے شرکت کی۔، وزیراعظم کے مشیر اور ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ (EDF) کے بورڈ ممبر ڈاکٹر محمد سعید ،متعلقہ وزارتوں اور اداروں کے اعلیٰ حکام، صنعت و تجارت کے نمائندگان، پروگرام کے شراکت داروں اور پاک ایگزم کے افسران و ملازمین نے شرکت کی۔

 

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