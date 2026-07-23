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غیر قانونی سرگرمیوں پر غفلت ایس ایچ او نصیرآباد معطل

  • اسلام آباد
غیر قانونی سرگرمیوں پر غفلت ایس ایچ او نصیرآباد معطل

راولپنڈی (اے پی پی) سی پی او حسن مشتاق سکھیرا نے تھانہ آر اے بازار اور تھانہ ویسٹریج کے علاقوں میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا ۔۔۔

جہاں ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی پوٹھوہار، ایس ڈی پی او کینٹ، متعلقہ ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران بھی موجود تھے۔ کھلی کچہریوں میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل پیش کیے جن پر سی پی او نے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں ناکامی پر ایس ایچ او نصیرآباد محمد جاوید کو معطل کرکے کلوز لائن کر دیا گیا۔ سی پی او حسن مشتاق سکھیرا نے کہا کہ قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ 

 

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