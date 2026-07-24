صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون سون بارشیں، شہری غیر ضروری سفرسے گریز کریں:انتظامیہ

  • اسلام آباد
مون سون بارشیں، شہری غیر ضروری سفرسے گریز کریں:انتظامیہ

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) مون سون بارشوں کے جاری سپیل کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ مری و کوٹلی ستیاں نے حساس علاقوں میں۔۔۔

 رہائش پذیر شہریوں اور سیاحوں کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق یونین کونسل دریاگلی، مسیاڑی، گھوڑا گلی، روات، جھیکا گلی اور کوٹلی ستیاں کے دیگر حساس علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر ممکنہ خطرات کے پیش نظر خصوصی نگرانی کی جا رہی ہے ۔انتظامیہ نے شہریوں اور مسافروں سے اپیل کی ہے کہ شدید بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ یا کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صوبائی وزیر کانکاسی آب جائزہ، واسا افسروں کی چھٹیاں منسوخ

پنجاب منڈی ایپ سے اشیاکی طلب ،رسد،نرخوں کی چیکنگ

این جی او مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کورس کے دوسرے بیچ کا افتتاح

کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جعلی ادویات کیخلاف کارروائی کاجائزہ

این سی اے میں سرٹیفکیٹ کورسز کے طلبہ کے فن پاروں کی نمائش

کمشنر کاشہر میں نکاسی آب کاجائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ