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اسلام آباد میں سرچ آ پریشن 17مشکوک افراد تھانے منتقل

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آ پریشن 17مشکوک افراد تھانے منتقل

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ آپریشن کیے، اس دوران 17مشکوک افراد اور 27موٹرسائیکلوں کو مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا جبکہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مختلف بور کے 2پستول معہ ایمونیشن برآمد کیے گئے ۔

 اسلام آباد پولیس نے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ آپریشن کیے، اس دوران 17مشکوک افراد اور 27موٹرسائیکلوں کو مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا جبکہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مختلف بور کے 2پستول معہ ایمونیشن برآمد کیے گئے ۔ 

 

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